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Кузьмин получил письмо от убийцы дочери 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Кузьмин получил письмо от убийцы дочери
Фото: РИА Новости
Убийца дочери Владимира Кузьмина Лизы написал артисту письмо, в котором попросил прощения. Об этом артист сообщил в беседе корреспонденту «Комсомольской правды».
Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла в 2002 году. Тело старшей дочери музыканта 24-летней Елизаветы было обнаружено в квартире, которую для нее приобрел отец. СМИ сообщали, что девушка вела разгульный образ жизни, увлекалась запрещенными препаратами. Впоследствии в убийстве Лизы обвинили ее 18-летнего молодого человека Сергея Глушкова, который на первом же допросе признался, что совершил преступление в пылу ссоры. Парня осудили.
В интервью Кузьмин отметил, что в настоящее время Глушков уже отбыл свое наказание. Недавно, по словам артиста, он вышел с ним на связь посредством электронной почты.

«Этот парень отсидел и принес свои извинения через интернет. Что произошло никто не знает… История очень странная», — отметил певец.

Он также подчеркнул, что долгое время у него была уверенность, что Глушков не убивал его дочь. Кузьмин отметил, что на письмо убийцы своего ребенка он не ответил.
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Сергей Глушков , Комсомольская правда
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