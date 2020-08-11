Кузьмин получил письмо от убийцы дочери 

Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла в 2002 году. Тело старшей дочери музыканта 24-летней Елизаветы было обнаружено в квартире, которую для нее приобрел отец. СМИ сообщали, что девушка вела разгульный образ жизни, увлекалась запрещенными препаратами. Впоследствии в убийстве Лизы обвинили ее 18-летнего молодого человека Сергея Глушкова , который на первом же допросе признался, что совершил преступление в пылу ссоры. Парня осудили.

В интервью Кузьмин отметил, что в настоящее время Глушков уже отбыл свое наказание. Недавно, по словам артиста, он вышел с ним на связь посредством электронной почты.

«Этот парень отсидел и принес свои извинения через интернет. Что произошло никто не знает… История очень странная», — отметил певец.

Он также подчеркнул, что долгое время у него была уверенность, что Глушков не убивал его дочь. Кузьмин отметил, что на письмо убийцы своего ребенка он не ответил.