Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сябитова перечислила опасности сожительства мужчины и женщины 

News.ru и ещё 1 42 минуты назад
Сябитова перечислила опасности сожительства
Фото: Instagram
Ведущая программы «Давай поженимся!», сваха Роза Сябитова перечислила несколько сценариев сожительства мужчины и женщины, в которых могут скрываться опасности.
По её словам, сожительство является «своеобразным побегом от обязательств друг перед другом».
В частности, в своём Instagram сваха написала, что опасным сожительством является ситуация, когда человек предлагает жить вместе, потому что ему скучно одному. Кроме того, стоит насторожиться, если у потенциального сожителя нет своей квартиры и финансовой обеспеченности или когда он не хочет больше жить с родителями. Также неудачным вариантом Сябитова посчитала совместный быт, основанный на страхе потерять партнёра.
Дополнительно сваха подчеркнула, что к браку вряд ли приведут ситуации, в основе которых лежит неуверенность в партнёре и желание «практических занятий по подготовке к настоящей семейной жизни». Ещё одним вариантом «опасного» сожительства она назвала желание одного из партнёров, пережившего развод, «отдохнуть от характерной обязаловки».
Ранее NEWS.ru писал, что Сябитова рассказала о том, как влюблённые могут преодолеть страх серьёзных отношений.
По её словам, женщины, оказавшиеся в подобной ситуации, должны поговорить со своей второй половинкой. При этом мужчина может испугаться этого. Но им нужно время, чтобы осознать всю серьёзность ваших отношений.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
News.ru: последние новости
У экс-солиста «Ласкового мая» после коронавируса развился рак лёгких У экс-солиста «Ласкового мая» после коронавируса развился рак лёгких Адвокат назвала историю с госпитализацией Ефремова «цирковым выступлением» Адвокат назвала историю с госпитализацией Ефремова «цирковым выступлением» Бузова показала, как счастлива на отдыхе с Давой Бузова показала, как счастлива на отдыхе с Давой
Комментарии
Шоу-бизнес , Роза Сябитова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку
Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку
«Дни Батьки подошли к концу»
«Дни Батьки подошли к концу»
На улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные
На улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
03:10
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
В мире Европа
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение