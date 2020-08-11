Ранее, как сообщал «Рамблер», Соседов пристыдил Пригожина после заявления о том, что для комфортной жизни ему необходимо полтора-два миллиона рублей в месяц. Соседов заявил, что Пригожин «непристойно жирует». Кроме того, критик усомнился в том, что работа Пригожина или его жены певицы Валерии должна так высоко оплачиваться.

В ответ на это Пригожин заявил порталу «НьюИнформ», что Соседов не имеет права давать оценку труду Валерии. Он назвал журналиста «манерной мерзостью» и заявил, что ему стыдно находиться с Соседовым в одном обществе.

«Соседов — фиолетовая устрица и отброс общества. Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел…», — заявил продюсер.

Он выразил уверенность, что Соседов в жизни ничего не добился, и пригрозил «загрузить и засудить» журналиста при встрече.