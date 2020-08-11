Продюсер Иосиф Пригожин назвал музыкального критика Сергея Соседова «отбросом общества» и «фиолетовой устрицей».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Соседов пристыдил Пригожина после заявления о том, что для комфортной жизни ему необходимо полтора-два миллиона рублей в месяц. Соседов заявил, что Пригожин «непристойно жирует». Кроме того, критик усомнился в том, что работа Пригожина или его жены певицы Валерии должна так высоко оплачиваться.
В ответ на это Пригожин заявил порталу «НьюИнформ», что Соседов не имеет права давать оценку труду Валерии. Он назвал журналиста «манерной мерзостью» и заявил, что ему стыдно находиться с Соседовым в одном обществе.
«Соседов — фиолетовая устрица и отброс общества. Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел…», — заявил продюсер.
Он выразил уверенность, что Соседов в жизни ничего не добился, и пригрозил «загрузить и засудить» журналиста при встрече.
«С такими как он стыдно жить в одном обществе. Когда я его вижу, то мне стыдно с ним рядом находиться, а его еще приглашают на телевидение…», — возмутился продюсер.