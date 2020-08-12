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Стали известны подробности ДТП с участием Ширвиндта 

Алиса Селезнёва и ещё 26 36 минут назад
Художественный руководитель Театра сатиры Михаил Ширвиндт попал в ДТП впервые за 70 лет. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал директор театра Мамед Агаев.
«Рамблер» писал, что 11 августа в городе Валдай Новгородской области 86-летний Михаил Ширвиндт, управляя автомобилем Mitsubishi L200, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с машиной Renault Sandero.

«Представляете, он был за рулем, и у него это первая авария за 70 лет! Все случилось на перекрестке», — пояснил Мамед Агаев.

По его словам, после столкновения Ширвиндт подошел к пострадавшей машине, в которой «ехал пожилой человек с семьей». При этом водитель сразу узнал 86-летнего артиста.

«Он сказал: «Это же Ширвиндт. Это гений!». В итоге они разошлись миром. Ничего серьезного, к счастью», — заверил директор Театра сатиры.

Шоу-бизнес , Видео , Другое , Михаил Ширвиндт , Московский комсомолец
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