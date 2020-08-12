Художественный руководитель Театра сатиры, известный актер Александр Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет. Об этом заявил директор театра Мамед Агаев.
Ранее сообщалось, что Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области. Авария произошла на одном из перекрестков Валдая. Актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero. В результате пассажирку "Рено" доставили в больницу с травмами руки. Артисту и его спутникам медицинская помощь не понадобилась.
"Александр Анатольевич (Ширвиндт. — Прим. Ред.) был за рулем. Он сразу же вышел из машины и подошел к "Рено". Там ехал пожилой человек с семьей", — рассказал Агаев "Московскому Комсомольцу".
Директор Театра сатиры отметил, что водитель узнал артиста.
"Он сказал "Это же Ширвиндт. Это гений!" В итоге они разошлись миром", — отметил он.
Агаев заключил, что ничего серьезного не произошло.