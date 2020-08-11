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Адвокат: у Пелагеи и Телегина есть расхождение по дате прекращения брака 

Спорт РИА Новости 1 час назад
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин и популярная певица Пелагея имеют расхождения по дате прекращения семейных отношений, сообщил адвокат девушки Филипп Рябченко.
О расставании пара объявила в конце прошлого года. Тогда Пелагея написала в Instagram, что надеется "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено". Певица и хоккеист сборной России поженились летом 2016 года, у них родилась дочка. Во вторник состоялось первое основное заседание по бракоразводному процессу, следующее назначено на 25 августа.

"Основные документы, запросы из банков, выписки по счетам, в том числе матери Полины (Пелагеи), не пришли, в связи с этим — очередной перенос. Мы ознакомились только с выписками из ГАИ, кому принадлежат какие автомобили. Пока все, что мы говорили до этого, все подтверждаем. Но пока нет документов, мы не можем это понятно объяснить. Придут документы, тогда будем разговаривать. Думаю, 25 августа заседание будет куда подробнее. Требования все те же. Квартира была приобретена не за счет семейных средств, поэтому не подлежит разделу. Все остальное — пополам, то есть по закону. Также у нас есть расхождение по дате прекращения семейных отношений", — сказал Рябченко журналистам.

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Шоу-бизнес , Видео , Иван Телегин , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , ГИБДД
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