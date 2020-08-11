"Основные документы, запросы из банков, выписки по счетам, в том числе матери Полины (Пелагеи), не пришли, в связи с этим — очередной перенос. Мы ознакомились только с выписками из ГАИ, кому принадлежат какие автомобили. Пока все, что мы говорили до этого, все подтверждаем. Но пока нет документов, мы не можем это понятно объяснить. Придут документы, тогда будем разговаривать. Думаю, 25 августа заседание будет куда подробнее. Требования все те же. Квартира была приобретена не за счет семейных средств, поэтому не подлежит разделу. Все остальное — пополам, то есть по закону. Также у нас есть расхождение по дате прекращения семейных отношений", — сказал Рябченко журналистам.