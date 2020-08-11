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Миро высмеяла «умирающий труп» Ефремова у зала суда 

Слово и Дело 1 час назад
Актер Михаил Ефремов изобразил "умирающий труп" перед заседанием, которое должно было пройти в Пресненском суде Москвы. Таким мнением поделилась блогер и публицист Лена Миро на своей странице в Telegram-канале.
Ефремова вынесли из здания суда
Очередное слушание по делу о смертельном ДТП было сорвано, по информации в СМИ, актера госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт. Точный диагноз врачи смогут установить лишь в больнице.
Миро отмечает, что в последние дни общественность стала уделять большое внимание несанкционированным митингам, которые захлестнули Белоруссию после выборов президента страны. За этой "заварушкой", как говорит сама Миро, все забыли о деле Михаила Ефремова.

"Сегодня он просто великолепно изобразил умирающего трупа. Браво и бис!", — иронично отметила блогер.

Известный актер в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Друзья и близкие пытаются оправдать поведение Ефремова затяжной депрессией и зависимостью от спиртных напитков. Однако общественность уверена, что артист должен понести заслуженное наказание за смерть человека.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Лена Миро , Москва
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