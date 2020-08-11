Очередное слушание по делу о смертельном ДТП было сорвано, по информации в СМИ, актера госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт. Точный диагноз врачи смогут установить лишь в больнице.

Миро отмечает, что в последние дни общественность стала уделять большое внимание несанкционированным митингам, которые захлестнули Белоруссию после выборов президента страны. За этой "заварушкой", как говорит сама Миро, все забыли о деле Михаила Ефремова.

"Сегодня он просто великолепно изобразил умирающего трупа. Браво и бис!", — иронично отметила блогер.

Известный актер в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Друзья и близкие пытаются оправдать поведение Ефремова затяжной депрессией и зависимостью от спиртных напитков. Однако общественность уверена, что артист должен понести заслуженное наказание за смерть человека.