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У экс-солиста «Ласкового мая» после коронавируса развился рак лёгких 

News.ru 21 минуту назад
У звезды «Ласкового мая» после COVID-19 развился рак
Фото: ТАСС
Продюсер Андрей Разин сообщил о тяжёлом состоянии участника первого состава группы «Ласковый май» Александра Прико.
У певца, который ранее излечился от острой формы коронавируса, был обнаружен рак лёгких. В настоящее время 46-летнего артиста собираются переводить в онкологию из-за внезапно развившихся осложнений.

Состояние здоровья нашего солиста и одноклассника Юры Шатунова, Саши Прико — тяжёлое. Я глубоко благодарен врачам больницы святого Георгия Победоносца. Им удалось вылечить его от коронавируса. Но на почве COVID-19 у него развивается рак лёгкого, — написал Разин на своей странице в Instagram.

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Состояние здоровья солиста первого состава группы «Ласковый май», одноклассника Юры Шатунова, Саши Прико — тяжелое. Я благодарен врачам больницы святого Георгия Победоносца, которые вылечили его от коронавируса. Но на почве коронавируса у него развивается рак лёгкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака. Я всегда был противником курения и запрещал ребятам курить. Но Саша Прико и Юра Шатунов — единственные два солиста, которые курили и не слушали меня. Юра Шатунов — с шести лет, Саша — с девяти. Но я ничего сделать не смог. И вот, теперь наступают такие тяжелые последствия. Лично я никогда не курил, поэтому здоровье у меня хорошее, никогда ничем не болел. А у Саши на почве Ковида развивается рак лёгкого, потому что лёгкие — очень слабенькие. Те, кто курит, очень подвержены таким серьезным заболеваниям. Надеемся, что мы справимся с этой болезнью. Мы с Леной — супругой Саши — делаем всё возможное для того, чтобы его спасти. Очень благодарен петербургским врачам, которые помогают Саше. 🙏

Публикация от  Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

По словам продюсера, он всегда был противником курения, однако Саша Прико и Юра Шатунов были единственными солистами, которые курили и не слушали его. Юра Шатунов — с шести лет, а Саша — с девяти. Теперь наступают тяжёлые последствия.
Лично я никогда не курил, поэтому здоровье у меня хорошее, никогда ничем не болел. А у Саши на почве ковида развивается рак лёгкого, потому что лёгкие — очень слабенькие, — отметил он.
Разин также добавил, что он со своей супругой сделает всё возможное, чтобы спасти Прико.
Как сообщал NEWS.ru, 2 августа Александр Прико был госпитализирован в тяжёлом состоянии в терапевтическое отделение больницы Святого Георгия. Причиной госпитализации стало подозрение на пневмонию. По словам Разина, медики делали всё возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать ему квалифицированную помощь.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Разин
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