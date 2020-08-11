У звезды «Ласкового мая» после COVID-19 развился рак

Состояние здоровья нашего солиста и одноклассника Юры Шатунова, Саши Прико — тяжёлое. Я глубоко благодарен врачам больницы святого Георгия Победоносца. Им удалось вылечить его от коронавируса. Но на почве COVID-19 у него развивается рак лёгкого, — написал Разин на своей странице в Instagram.
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Состояние здоровья солиста первого состава группы «Ласковый май», одноклассника Юры Шатунова, Саши Прико — тяжелое. Я благодарен врачам больницы святого Георгия Победоносца, которые вылечили его от коронавируса. Но на почве коронавируса у него развивается рак лёгкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака. Я всегда был противником курения и запрещал ребятам курить. Но Саша Прико и Юра Шатунов — единственные два солиста, которые курили и не слушали меня. Юра Шатунов — с шести лет, Саша — с девяти. Но я ничего сделать не смог. И вот, теперь наступают такие тяжелые последствия. Лично я никогда не курил, поэтому здоровье у меня хорошее, никогда ничем не болел. А у Саши на почве Ковида развивается рак лёгкого, потому что лёгкие — очень слабенькие. Те, кто курит, очень подвержены таким серьезным заболеваниям. Надеемся, что мы справимся с этой болезнью. Мы с Леной — супругой Саши — делаем всё возможное для того, чтобы его спасти. Очень благодарен петербургским врачам, которые помогают Саше. 🙏