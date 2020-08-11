У звезды «Ласкового мая» после COVID-19 развился рак

Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико борется с раком легких, который развился у него после победы над коронавирусом. Об этом рассказал в своем Instagramпродюсер коллектива Андрей Разин.
По словам Разина, одноклассник Юрия Шатунова Александр Прико смог победить коронавирус, однако его состояние тяжелое.
«На почве коронавируса у него развивается рак лёгкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака», — рассказал он.
Продюсер отметил, что он всегда был противником курения, однако не смог убедить Прико и Шатунова отказаться от сигарет.
«У Саши на почве COVID-19 развивается рак лёгкого, потому что лёгкие — очень слабенькие. Те, кто курит, очень подвержены таким серьезным заболеваниям», — заявил Разин, отметив, что делается все возможное для того, чтобы спасти артиста.
«Рамблер» писал, что ранее гитарист и один из основателей рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов обратился к поклонникам, заявив, что у него обнаружен коронавирус. По словам музыканта, болезнь протекала у него тяжело, однако, благодаря вовремя начатому лечению, поражение легких составило всего 10%.