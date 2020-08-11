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«Больно смотреть, как убивают великого артиста»: Джигурда заявил о невиновности Ефремова у здания суда 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
«Убивают великого артиста»
Фото: ТАСС
Актер показал прессе фотоматериалы, которые, по его мнению, доказывают непричастность Ефремова к преступлению.
Актер Никита Джигурда приехал к Пресненскому суду Москвы, чтобы поддержать Михаила Ефремова. В окружении журналистов Джигурда заявил, что Ефремов невиновен и выкрикивал нелестные выражения в адрес защитников потерпевших.
Джигурда также назвал «беспределом» давление, которое якобы оказывают на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, чтобы его подзащитный признал свою вину. Он также показал прессе фотоматериалы, которые, по его мнению, доказывают непричастность Ефремова к преступлению.

«Мне больно смотреть, как убивают великого артиста», — заявил Джигурда.

В Пресненском суде 11 августа проходит очередное заседание по делу Ефремова, который, по версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто допустил смертельное ДТП. Актер прибыл в суд в плохом состоянии, ранее сообщалась о его проблемах с сердцем. Судебным приставам пришлось вести Ефремова в зал заседаний под руки.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Москва
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