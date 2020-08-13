Адвокат рассказал о здоровье Ефремова 

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Выписка актера Михаила Ефремова , ставшего виновником смертельного ДТП, из Боткинской больницы пока не обсуждается, пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева

"Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице", — сказал Пашаев.

Адвокат отметил, что вечером свяжется с врачом, и, возможно, появятся новые сведения.

Михаилу Ефремову стало плохо по пути в Пресненский суд. В здание актера, волочившего ногу, завели под руки. Через несколько минут приехала скорая. Врачи вынесли на носилках актера без сознания.