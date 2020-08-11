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Жена внука Пугачёвой ужаснула фанатов неестественной худобой 

News.ru 47 минут назад
Жена Никиты Преснякова. внука Аллы Пугачёвой напугала поклонников своей неестественной худобой. Алёна Краснова опубликовала серию снимков с отдыха в Сочи, где на фото у женщины торчат рёбра.
Краснова сделала две одинаковых фотографии в разной обработке: одну — в цвете, другую — чёрно-белую. Поклонники стали обсуждать не только фото, но и анорексичный вид жены Преснякова-младшего. Пользователей насторожила худоба Красновой.

«Вы посмотрите, у вас уже тазобедренные кости оголяются!», написала модели одна из подписчиц. «До анорексии — один шаг», поддержала её другая. Краснова на это никак не отреагировала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга Никиты Преснякова, внука певицы Аллы Пугачёвой и сына Кристины Орбакайте, Алёна Краснова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала романтичный снимок с супругом. В кадре влюблённая пара целуется во время прогулки в парке развлечений.
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Шоу-бизнес , Видео , Алена Краснова , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Алла Пугачева , Сочи
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