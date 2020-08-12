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Юрий Дудь выступил с обращением к белорусским силовикам 

News.ru и ещё 10 19 минут назад
Дудь обратился к белорусским силовикам
Фото: ТАСС
Блогер Юрий Дудь обратился к сотрудникам белорусских правоохранительных органов в связи с их жёсткими действиями на акциях протеста. Он призвал силовиков отказаться от насилия.
Он отметил, что долгое время не хотел высказываться, так как живёт в другой стране, но «кипеш» стал слишком возмутительным и опасным.

Как я понимаю, в Белоруссии интернет не работает, но VPN и прочие интернет-сарафаны творят чудеса, поэтому хочу написать короткое обращение к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам — хоть молодым, хоть старым. Я знаю, что кто-то из них нас смотрит, потому что не раз фоткался с ними, когда бывал в Минске, — написал он в Telegram.

Из Москвы за последние дни он увидел, как силовики стреляют в безоружных людей, даже тех, кто не участвует в акциях протеста. Также он обратил внимание на странное поведение кандидата в президенты Светланы Тихановской на видео с призывом отказаться от протестов, которое, по его мнению, выглядит как «постанова в обмен на освобождение». Кроме того, Дудь заметил, что журналисты другого государства пропадали на акциях — это, по его мнению, «какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства».

По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одного нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то надо слать такое начальство, — добавил он.

Блогер уверен, что перспектива президента страны Александра Лукашенко — ненависть собственного народа и изоляция от всех прогрессивных стран. В такой же ситуации окажутся люди, оказавшие ему поддержку.

Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и — теперь очевидно — совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего? — отметил он.

Дудь выразил уважение всем, кто «поборол свой страх и заявил об этом», а также силовикам, которые больше не будут применять силу к своему народу.
В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.
Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.
Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Андрей Дмитриев , Юрий Дудь , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Сергей Черечень , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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