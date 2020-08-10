Михалкова рассказала о романах с «пельменями» 

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова не встречалась ни с одним участником творческого объединения «Уральские пельмени». Об этом она сама сообщила «СтарХиту».

Михалкова, как сообщал «Рамблер», была участницей «Уральских пельменей» около 10 лет. Осенью 2019 года она покинула состав объединения и занялась другими проектами. Михалкова объяснила это нежеланием оставаться заложницей одного образа, а также тем, что переросла «Уральских пельменей» и достигла там потолка.

Сегодня она дала интервью «СтарХиту». В ходе него Михалкова отметила, что ей приписывали любовную связь со многими коллегами по «Уральским пельменям», например, Сергеем Нетиевским, но больше других «пострадал» в этом смысле Дмитрий Брекоткин

«Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства!» — заявила она.

Михалкова назвала коллег по «Уральским пельменям» отличными коллегами и прекрасными друзьями, рассказала, что балагурила с ними и отдыхала и хорошо общалась с их женами, но никогда не крутила с ними романы.