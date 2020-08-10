Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певец заблудился на собственном участке и вызвал на помощь полицию 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Певец заблудился и вызвал на помощь полицию
Фото: страница Kane Brown в Facebook
Американский кантри-певец Кейн Браун заблудился на собственном участке и вызвал на помощь полицию. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.
Исполнитель рассказал, что недавно переехал в новое жилье, которое вместе с прилегающей территорией занимает 30 акров (12 гектаров). Он сказал жене, что собирается осмотреть участок, и пообещал вернуться через полчаса.

«30 минут превратились в три часа. Пошел дождь, на улице потемнело, температура опустилась до 4 градусов», — написал Браун.

Он пояснил, что отправился на прогулку с другом и его девушкой, оставив свой телефон в машине. Когда он понял, что не может найти дорогу обратно, выяснилось, что у его друзей почти разрядились телефоны.
Певец решил позвонить своему знакомому, который проживает с ним в одном районе.

«Он и его приятель находят меня, после чего трое потерянных превращаются в пятерых потерянных. У него еще четверо друзей, которые разъезжают вокруг на Can-Am (компания, производящая квадроциклы — прим. «Ленты.ру»), а в них начинают стрелять. Девушка моего друга, у которой астма, начинает дико нервничать. Мы понимаем, что должны вытащить ее оттуда, я звоню копам. Они приезжают, слышат выстрелы и думают, что это мы стреляем в них. Мы кричим на них, пытаясь объяснить, что мы безоружны», — рассказал артист.

Он добавил, что в итоге ему и его друзьям помогли вернуться домой.
Кейн Браун начал заниматься музыкой в 2014 году. В октябре 2017 года стал первым в истории певцом, чьи хиты занимали первые места сразу в пяти чатах Billboard по всей стране. За свою карьеру он выпустил два студийных альбома.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Последние новости
КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян
Комментарии
Шоу-бизнес , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
В НАТО отреагировали на ситуацию в Белоруссии
В НАТО отреагировали на ситуацию в Белоруссии
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение