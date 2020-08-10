Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом 

Певицу Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала в сториз Instagram

Как сообщал «Рамблер», 4 августа стало известно, что Рита Дакота заразилась коронавирусом. Она рассказывала, что у нее ломит тело и пропало обоняние, однако в общем назвала самочувствие «сносным». Анализы подтвердили наличие COVID-19 только с третьего раза.

Сегодня артистка почувствовала ухудшение состояния и вызвала скорую помощь.

«Новости не сильно радужные: приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови. Исход следующий — меня госпитализируют», — рассказала Дакота.

Она также продемонстрировала, какие вещи берет с собой больницу. Среди них оказался планшет, книга, косметика, пижама, паспорт и др.