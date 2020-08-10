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Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом 

Вероника Полынина 26 минут назад
Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Певицу Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала в сториз Instagram.
Как сообщал «Рамблер», 4 августа стало известно, что Рита Дакота заразилась коронавирусом. Она рассказывала, что у нее ломит тело и пропало обоняние, однако в общем назвала самочувствие «сносным». Анализы подтвердили наличие COVID-19 только с третьего раза.
Сегодня артистка почувствовала ухудшение состояния и вызвала скорую помощь.

«Новости не сильно радужные: приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови. Исход следующий — меня госпитализируют», — рассказала Дакота.

Она также продемонстрировала, какие вещи берет с собой больницу. Среди них оказался планшет, книга, косметика, пижама, паспорт и др.
Как сообщал «Рамблер», ранее в понедельник голливудский актер Антонио Бандерас рассказал, что заболел коронавирусом. Он написал в твиттере, что чувствует себя хорошо, только немного более уставшим, чем обычно. 60-летний актер выразил уверенность, что скоро поправится.
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Шоу-бизнес , Антонио Бандерас , Рита Дакота
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