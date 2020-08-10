Авербух продаст дом ради Арзамасовой

Заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух решил продать роскошный дом за три миллиона рублей ради новой возлюбленной, 25-летней актрисы Елизаветы Арзамасовой. Вырученные от продажи жилья деньги Авербух планирует вложить в другую недвижимость. Фигурист намерен построить новый дом для совместной жизни с будущей женой.

"Илья решил продать дом и построить другой, потому что его возлюбленной захотелось "чего-нибудь побольше". Дом, который продает Авербух, деревянный. В комнатах дубовые полы, общая площадь составляет 168 "квадратов", — цитирует слова знакомого фигуриста Ильи Авербуха "Экспресс Газета".

По словам друзей спортсмена, этот дом он строил специально для того, чтобы встречаться с сыном Мартином, так как тогда уже был в разводе с Лобачевой. Где теперь спортсмен планирует построить жилье, неизвестно.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова все чаще оказываются в центре внимания поклонников. Недавно Лиза Арзамасова показала в прямом эфире в Instagram дорогостоящее кольцо. Подписчики сделали вывод, что девушка похвасталась подарком Авербуха специально.