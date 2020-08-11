Люди, живущие рядом с Аллой Пугачевой Максимом Галкиным в деревне Грязи, считают ложью слухи о грядущем разводе звезд. Соседи, тем не менее, предполагают, что пара все-таки ругается.

«Думаю, что все новости о разводе Аллы и Максима — ложь. Если бы они действительно расстались, мы бы знали. Они бы вещи перевозили! Но у них все спокойно: жизнь идет, как и прежде», — объяснила «Собеседнику» местная жительница Наталья.

Другой житель Грязей, Иван, предположил, что супруги могут ссориться, но только внутри дома. С улицы деревенские никогда не слышали ругани. Мужчина объяснил, стены у замка четы Галкина и Пугачевой очень толстые, а прислуга никогда не рассказывает о жизни звезд.

При этом Иван отметил, что Алла Пугачева очень закрытый человек и ни с кем из местных не общается. Зато ее муж Максим Галкин наоборот всегда приветлив, пишет агентство Nation news.

В конце июля выяснилось, сколько Пугачева получает за одно выступление. Гонорар может составлять десятки миллионов рублей.