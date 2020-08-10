Звезды «Сватов» пострадали из-за эпидемии ковида

Съемки седьмого сезона «Сватов» откладывались несколько раз. В январе нынешнего года артисты все же смогли собраться на съемочной площадке. Но из-за коронавируса работу над сериалом пришлось приостановить. Предполагалось, что любимую народом комедию продолжат снимать в июле. Но на площадку актеры до сих пор так и не вышли.

— Съемки «Сватов» — это сложносоставной и дорогой процесс, — сообщил Sobesednik.ru актер Даниил Белых, исполнитель роли Максима Ковалева. — Чтобы его спланировать и реализовать, нужен большой подготовительный период, согласование графиков всех актеров и локаций. Всемирный карантин, увы, не ускорил этот процесс.

Исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов в одном из интервью говорил, что снимать продолжение «Сватов» начнут лишь в 2021 году. Белых надеется, что процесс не затянется.

— Мы все с нетерпением ждём продолжения съёмок, — говорит Белых. — Но прогнозировать в данном случае я не могу.