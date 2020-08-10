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Проклятый коронавирус: звезды «Сватов» пострадали из-за эпидемии ковида 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Звезды «Сватов» пострадали из-за эпидемии ковида
Фото: Квартал-95 (2008-...)
Съемки седьмого сезона «Сватов» откладывались несколько раз. В январе нынешнего года артисты все же смогли собраться на съемочной площадке. Но из-за коронавируса работу над сериалом пришлось приостановить. Предполагалось, что любимую народом комедию продолжат снимать в июле. Но на площадку актеры до сих пор так и не вышли.

— Съемки «Сватов» — это сложносоставной и дорогой процесс, — сообщил Sobesednik.ru актер Даниил Белых, исполнитель роли Максима Ковалева. — Чтобы его спланировать и реализовать, нужен большой подготовительный период, согласование графиков всех актеров и локаций. Всемирный карантин, увы, не ускорил этот процесс.

Исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов в одном из интервью говорил, что снимать продолжение «Сватов» начнут лишь в 2021 году. Белых надеется, что процесс не затянется.
— Мы все с нетерпением ждём продолжения съёмок, — говорит Белых. — Но прогнозировать в данном случае я не могу.
Напомним, что съемки седьмого сезона поменяли локации. Теперь сериалы «Сваты» снимают в селе Дуличи под Минском. Студия «Квартал 95», которой принадлежит любимая комедия, подтвердила, что готовит премьеру к концу года. Впрочем, из-за коронавируса показ пришлось отложить. Предполагалось, что это будет сделано летом. Члены съемочной группы уверяли, что седьмой сезон станет последним. Об этом заявлял режиссер сериала Андрей Яковлев.
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Шоу-бизнес , Андрей Яковлев , Федор Добронравов , Максим Ковалев , Даниил Белых , ИД "Собеседник"
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