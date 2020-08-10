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Понарошку развелась 

Артём Кульша и ещё 16 21 минуту назад
Понарошку развелась
Фото: Instagram
Телеведущая Ирена Понарошку и музыкант Александр DJ List Лист развелись. Об этом сама Понарошку сообщила в своем инстаграме.
Понарошку и Лист, как сообщал «Рамблер», поженились в 2010 году, в 2011-м у них родился сын Серафим, в 2018-м — сын Теодор. В 2019-м телеведущая и музыкант объявили о расставании и намерении развестись.

«Мы с маэстро DJ List хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью. #исчистоголиста», — сообщила сегодня Понарошку.

Лист в своем инстаграме не сообщил об этом ничего. В свою очередь, «СтарХит» сообщил, что заседание Таганского районного суда Москвы, в ходе которого было вынесено постановление о разводе Понарошку и Листа, состоялось 10 августа и пресс-секретарь суда это подтвердил.
В июне, как сообщал «Рамблер», развелись актриса Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный, а актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов объявили о решении развестись. В апреле Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии и злоупотреблении алкогольными напитками, а в июне Асмус и Харламов заявили, что расстаются друзьями.
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Шоу-бизнес , Другое , Гарик Харламов , Павел Прилучный , Кристина Асмус , Агата Муцениеце , StarHit
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