Понарошку развелась 

Телеведущая Ирена Понарошку и музыкант Александр DJ List Лист развелись. Об этом сама Понарошку сообщила в своем инстаграме.

Понарошку и Лист, как сообщал «Рамблер», поженились в 2010 году, в 2011-м у них родился сын Серафим, в 2018-м — сын Теодор. В 2019-м телеведущая и музыкант объявили о расставании и намерении развестись.

«Мы с маэстро DJ List хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью. #исчистоголиста», — сообщила сегодня Понарошку.

Лист в своем инстаграме не сообщил об этом ничего. В свою очередь, «СтарХит» сообщил, что заседание Таганского районного суда Москвы, в ходе которого было вынесено постановление о разводе Понарошку и Листа, состоялось 10 августа и пресс-секретарь суда это подтвердил.