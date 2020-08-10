Бледанс купила квартиру

Актриса Эвелина Бледанс купила жилье в центре Москвы . На своей странице в Instagram она рассказала, что это ее первая собственная квартира.

«Делюсь с вами моей огромной радостью. Я обладательница квартиры в Москве! Из детско-православного путешествия по Крыму я приехала настолько наполненная, что не только запустила свой Марафон, но и КуПиЛа КвАрТиРу!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Актриса не стала уточнять, почему раньше у ее не было собственного жилья, отметив, что хочет остаться «порядочным человеком, не выносящим сор из избы».

Она призвала подписчиков помочь ей — «и советом, и делом, и материалами».

«Пусть у Семочки [сын актрисы — прим.ред.] будет квартира! Я хочу наполнить ее яркими необычными деталями, чтоб она была очень творческой и стильной», — заключила Бледанс.