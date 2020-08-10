После того, как Анастасия и ее близкие пережили тот день, когда узнали о страшном диагнозе актрисы, их жизнь кардинально изменилась. Семья пытается оберегать Настю от любых волнений и защищать от бездушной прессы, желающей выудить хотя бы ничтожный кусок информации или сделать фото Насти и раскрыть страшную тайну всей России . В близком окружении актрисы поползли слухи о том, что Настя в корне изменилась и больше не похожа на ту эффектную молодую красотку, которой была до начала болезни.

«Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи», — поделился театральный продюсер Валерий Сергеев.

Разумеется, ведь Заворотнюк пережила мощнейший курс химиотерапии.

«Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы», — сообщает один из докторов, участвующих в лечении Насти.

Однако, музыкальный продюсер Олеся Сазыкина не стала «тыкать пальцем» во внешность больной знаменитости, а лишь с улыбкой подбодрила ее.

«Заворотнюк не сдается и верит в лучшее. Ей помогают родные и батюшка, с которым она созванивается чуть ли не каждый день», — сообщила Сазыкина.