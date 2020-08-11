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Айза Анохина отдала старшего сына от Гуфа бабушке 

Teleprogramma.pro и ещё 7 1 час назад
Анохина отдала старшего сына от Гуфа бабушке
Фото: Instagram
35-летняя телеведущая и хип— хоп исполнительница Айза Анохина отдала своего старшего сына Сэма, которого она родила от рэпера Гуфа, бабушке.
Анохина призналась подписчикам о проблемах в семье. 10-летний Сэм практически перестал появляться в Инстаграме звезды. Поклонники забеспокоились. Айза рассказала всю правду у себя в stories.

«Сэм у родителей. Снова. Как выяснилось, он не так сильно привязан ко мне, как трехлетний Элвис. Ему нужен комфорт и полное обслуживание, но от меня он уже этого не получает. Если честно, я внутри себя уже его отпустила. Это моя боль», — призналась Айза.

Десятилетний Сэм неуправляем, рассказала звезда. Младший сын Элвис любит гулять, узнавать больше об окружающем мире, а Сэм — «залипать в телефоне». После постоянных конфликтов телеведущая отпустила сына к бабушке.
Многие подписчики не оценили поступок ведущей. «Как это отпустила? Сердце не болит?», — стали спрашивать люди.
Анохина призналась: «еще как болит». В откровенном разговоре с поклонниками она открыла все карты.

«Моя мама, перескочив любовь ко мне, полностью отдается Сэму. Я раньше плакала, злилась, страдала… а сейчас у меня больше нет сил бороться за сына. Поэтому я дала ему полную свободу», — объяснила звезда.

Добавим, недавно бизнесвумен рассталась со вторым мужем Дмитрием Анохиным. Сейчас Айза встречается с певцом Олегом Майами. Несколько месяцев назад звезда снялась в сериале «Супер Айза», где рассказала все подробности развода. В одной из серий Элвис, младший сын Айзы от второго брака, назвал Гуфа, отца Сэма, папой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Гуф , Айза Анохина , Дмитрий Анохин
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