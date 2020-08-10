Раздетая Дарья Мороз произвела фурор 

Актриса Дарья Мороз поделилась с фанатами пикантным снимком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz) 7 Авг 2020 в 9:00 PDT Девушка получила массу комплиментов. Дарья Мороз опубликовала в Инстаграме черно-белое фото с ноткой эротики. Девушка предстала перед камерой в рубашке на голое тело. Актриса позировала возле уличного забора, раскинув руки. Позади расположилась табличка «Проезд не загораживать».

Дарья показала стройные длинные ноги, которые эффектно украсили туфли-лодочки на высоком каблуке. «Написано — проезд не загораживать, а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью»; «Дайте ноги напрокат»‎; «‎А иметь такие ноги вообще законно?»‎, — отреагировали подписчики Дарьи.