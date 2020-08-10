Раздетая Дарья Мороз произвела фурор 

Актриса Дарья Мороз поделилась с фанатами пикантным снимком.
Девушка получила массу комплиментов. Дарья Мороз опубликовала в Инстаграме черно-белое фото с ноткой эротики. Девушка предстала перед камерой в рубашке на голое тело. Актриса позировала возле уличного забора, раскинув руки. Позади расположилась табличка «Проезд не загораживать».
Дарья показала стройные длинные ноги, которые эффектно украсили туфли-лодочки на высоком каблуке. «Написано — проезд не загораживать, а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью»; «Дайте ноги напрокат»; «А иметь такие ноги вообще законно?», — отреагировали подписчики Дарьи.