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Раздетая Дарья Мороз произвела фурор 

Russianshowbiz.info и ещё 1 6 часов назад
Раздетая Дарья Мороз произвела фурор
Фото: Instagram
Актриса Дарья Мороз поделилась с фанатами пикантным снимком.
Девушка получила массу комплиментов. Дарья Мороз опубликовала в Инстаграме черно-белое фото с ноткой эротики. Девушка предстала перед камерой в рубашке на голое тело. Актриса позировала возле уличного забора, раскинув руки. Позади расположилась табличка «Проезд не загораживать».
Дарья показала стройные длинные ноги, которые эффектно украсили туфли-лодочки на высоком каблуке. «Написано — проезд не загораживать, а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью»; «Дайте ноги напрокат»‎; «‎А иметь такие ноги вообще законно?»‎, — отреагировали подписчики Дарьи.
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Шоу-бизнес , Дарья Мороз
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