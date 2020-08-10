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Божена Рынска продала картину, чтобы сделать операцию 

News.ru и ещё 2 9 часов назад
Рынска попала в больницу
Фото: facebook.com/bozhena.rynska
Светская львица и обозреватель Божена Рынска перенесла операцию. Чтобы заплатить врачам 200 тысяч рублей, ей пришлось продать картину.
Рынска рассказала, что её долгое время мучили боли в животе, но она не предпринимала никаких действий. Наконец она решилась на операционное вмешательство, чтобы сохранить здоровье ради своей маленькой дочери.

Сейчас я полна решимости полностью привести в порядок здоровье. Уже в идеальном порядке зубы. Сейчас, надеюсь, с болями в животе разобрались. Следующий шаг — отладить всю систему идеально, сделаны почти все обследования, кроме самого дорогого. Буду делать маммографию каждый год. Я обязана не расклеиться, наоборот, быть сильной и выносливой, у меня Женечка. Когда пройдёт боль от операции — регулярный спорт, пилатес, привожу в порядок спину. — написала женщина в Facebook.

По её словам, операция обошлась ей в 200 тысяч рублей и она «картину хорошую продала» ради неё. Сейчас светская львица находится в больнице и чувствует себя нормально.
Как писал NEWS.ru ранее, Божена Рынска стала матерью очаровательной малышки. Ребёнка ей выносила суррогатная мать. Девочка по имени Евгения появилась на свет ещё в начале марта, но известно об этом стало только сейчас. Отцом младенца является покойный муж светской львицы Игорь Малашенко.
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Шоу-бизнес , Другое , Игорь Малашенко
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