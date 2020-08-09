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«Вы детей пожалейте своих»: в сети осуждают «веселую вдову» Диденко 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Вы детей пожалейте»: в сети осуждают поведение Диденко
Фото: Instagram
Скандально прославившаяся после трагедии с гибелью людей на вечеринке с сухим льдом блогер Екатерина Диденко продолжает эпатировать публику.
Она выкладывает в инстаграме фотографии своего отдыха в Абхазии с новым мужчиной.
Достаточно откровенный кадр обнявшейся пары вызвал, видимо, такую бурю негодования в сети, что Екатерине пришлось закрыть возможность комментирования и вычистить критику.
Однако фолловеры все равно высказывают свое мнение — на других страничках.

«Вы только детей пожалейте своих. Понятно, что Валя вас откровенно не устраивал, а сейчас открыты все дороги и препятствий в виде мужа нет… Но есть ещё дети. Которые все понимают и которым может не понравится очень дурная слава об их маме».

Сама Екатерина в сторис решила расставить все положенные точки.

«Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь и перестану работать, начну все выносить из дома? Для кого нужна галочка скорбить ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366 день идешь в отрыв и во все тяжкие?» — написала она.

Некоторые подписчики подводят под поступки Диденко теоретическую базу.

«По разному переносят утрату люди. Кто-то начинает пить, чтобы забыться, кто-то начинает усиленно работать, снова чтобы забыться, кто-то начинает искать утешение в других женщинах/мужчинах, чтобы забыться. Это НОРМАЛЬНО».

Вдова же полна планов и жизненной энергии. Забываться, очевидно ей незачем.

«Я выбираю жить! Не для кого-то, а для себя! Я не хочу показывать то, какой меня хотят видеть. Плакать на камеру, и начинать смеяться, когда она выключается. Я показываю себя такой, какая я есть, со своими заморочками».

Как ранее писал «Рамблер», аптечный блогер прославилась на всю страну в конце февраля этого года, когда во время празднования ее дня рождения погибло три человека, среди которых был и муж Диденко Валентин.
На следующий день после трагедии с сухим льдом Диденко уже появилась на экранах телевизоров, а через несколько месяцев завела новый роман.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Абхазия
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