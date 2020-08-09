Маг из «Битвы экстрасенсов» проиграл суд с разоблачителем 

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Намтар Энзигаль, бывший участник «Битвы экстрасенсов» и «Последнего героя», позиционирующий себя черным магом, проиграл процесс в Савеловском районном суде столицы, — пишет Тeleprogramma.pro.

Колдун подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к режиссеру Борису Соболеву

Соболев снял сериал, разоблачающий работников оккультных услуг.

Члены съемочной группы заказали у Энзигаля работу — нужно было найти человека, по легенде — хозяина некой квартиры.

Для ритуалов колдуну предложили фотографию самого Соболева.

Намтар заявил, что человека, изображенного на снимке, уже нет в живых, он умер насильственной смертью.

Тут же появился Соболев, вполне живой и здоровый.

Энзигаль требовал, чтобы сериал удалили из общего доступа — съемка проводилась без его согласия, много претензий у него было и к монтажу диалогов.

Но по закону тайная видеозапись в некоторых случаях разрешена, в том числе, когда она ведется в целях защиты общественных интересов.