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Маг из «Битвы экстрасенсов» проиграл суд с разоблачителем 

Ирина Лебедева 54 минуты назад
Маг из «Битвы экстрасенсов» проиграл суд с разоблачителем
Фото: Instagram
Намтар Энзигаль, бывший участник «Битвы экстрасенсов» и «Последнего героя», позиционирующий себя черным магом, проиграл процесс в Савеловском районном суде столицы, — пишет Тeleprogramma.pro.
Колдун подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к режиссеру Борису Соболеву.
Соболев снял сериал, разоблачающий работников оккультных услуг.
Члены съемочной группы заказали у Энзигаля работу — нужно было найти человека, по легенде — хозяина некой квартиры.
Для ритуалов колдуну предложили фотографию самого Соболева.
Намтар заявил, что человека, изображенного на снимке, уже нет в живых, он умер насильственной смертью.
Тут же появился Соболев, вполне живой и здоровый.
Энзигаль требовал, чтобы сериал удалили из общего доступа — съемка проводилась без его согласия, много претензий у него было и к монтажу диалогов.
Но по закону тайная видеозапись в некоторых случаях разрешена, в том числе, когда она ведется в целях защиты общественных интересов.
Как ранее писал «Рамблер», участник 16 сезона «Битвы экстрасенсов» и «Последнего героя» на канале ТВ-3 Намтар Энзигаль пожаловался на шантаж в социальной сети.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Борис Соболев
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