Софии Ротару на днях исполнилось 73 года. День рождения звезда отмечала в кругу семьи.
Ротару потеряла более 42 млн рублей
Певица выложила в инстаграме семейные фотографии с праздника, где запечатлены также ее родственники — сын, сестра, внуки.
Пользователи сети ошеломлены — Ротару выглядит моложе собственного сына!
Микроблог артистки полон восхищенных комментариев.
«Королева София! Прекрасна и молода! Наверное, 37, не больше!», «Ну и сколько вам лет? Не больше 35! Неземной красоты женщина!», «Вы как и где приобрели секрете вечной молодости?! Вы колдунья, не иначе!».
Как ранее писал «Рамблер», дом артистки находится на «украинской Рублевке» — в районе Конча-Заспа на юге Киева. Особняк окружают тенистые аллеи и клумбы цветов.