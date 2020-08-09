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«Вы колдунья!» Фотографии Ротару восхитили поклонников 

Ирина Лебедева 17 минут назад
Софии Ротару на днях исполнилось 73 года. День рождения звезда отмечала в кругу семьи.
Ротару потеряла более 42 млн рублей
Певица выложила в инстаграме семейные фотографии с праздника, где запечатлены также ее родственники — сын, сестра, внуки.
Пользователи сети ошеломлены — Ротару выглядит моложе собственного сына!
Микроблог артистки полон восхищенных комментариев.

«Королева София! Прекрасна и молода! Наверное, 37, не больше!», «Ну и сколько вам лет? Не больше 35! Неземной красоты женщина!», «Вы как и где приобрели секрете вечной молодости?! Вы колдунья, не иначе!».

Как ранее писал «Рамблер», дом артистки находится на «украинской Рублевке» — в районе Конча-Заспа на юге Киева. Особняк окружают тенистые аллеи и клумбы цветов.
Шоу-бизнес , Видео , София Ротару
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