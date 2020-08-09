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«Это словоблудие!» Пригожин обрушился на Бледанс 

Ирина Лебедева 14 минут назад
«Это словоблудие!» Пригожин обрушился на Бледанс
Фото: РИА Новости
Недавно спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева заявила, что счастье не в деньгах и она может чудесно жить на 50 тысяч рублей в месяц.
Тему подхватила Эвелина Бледанс, заявившая, что ей вообще достаточно одной тысячи — поскольку артистов, по ее мнению, всякий приютит, оденет и накормит.
Иосиф Пригожин счел шутку неуместной, а в условиях посткарантинного экономического кризиса вовсе непристойной.
В беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва» продюсер резко прокомментировал высказывание телеведущей.

«Ее коммуналка стоит дороже, чем ее пенсия. Когда Эвелина Бледанс сказала, что может прожить на тысячу рублей, это что за челлендж такой, популизм? Типа мы с народом? Она говорит, что может прожить, но не живет. Эвелина говорит о роли попрошайки. Они далеки от народа. Это все словоблудие! Если спать в лесу под открытым небом, ходить голышом и не пользоваться даже туалетной бумагой, то можно прожить и на тысячу рублей».

Продюсер призвал коллег по шоу-бизнесу прекратить считать чужие деньги и упражняться в остроумии на эту тему, поскольку это и глупо, и оскорбительно для людей, не зарабатывающих миллионов.

«Я не понимаю, почему вошло в привычку считать деньги каждого гражданина. Можно ли жить на эти деньги или можно ли выживать — это две разные вещи. Мне хочется обратиться ко всем представителям творческих профессий: ребята, вы кайфуйте, радуйтесь, но хватит говорить про деньги. Что же это такое?»

Как ранее писал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Комментарии
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Ляйсан Утяшева , Иосиф Пригожин , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Радиостанция "Говорит Москва"
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