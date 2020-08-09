«Это словоблудие!» Пригожин обрушился на Бледанс 

«Ее коммуналка стоит дороже, чем ее пенсия. Когда Эвелина Бледанс сказала, что может прожить на тысячу рублей, это что за челлендж такой, популизм? Типа мы с народом? Она говорит, что может прожить, но не живет. Эвелина говорит о роли попрошайки. Они далеки от народа. Это все словоблудие! Если спать в лесу под открытым небом, ходить голышом и не пользоваться даже туалетной бумагой, то можно прожить и на тысячу рублей».