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Дочь Якубовича: «Никогда не была близка к шоу-бизнесу» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дочь Якубовича: «Никогда не была близка к шоу-бизнесу»
Фото: Instagram
Варвара, дочь Леонида Якубовича, человек абсолютно не светский.
Ее особо не интересуют брендовые вещи, она не гонится за модой и не выкладывает селфи на фоне кадиллаков.
Девушка с 20 лет живет отдельно от родителей, обеспечивает себя сама, работает в крупном информагентстве и учится в магистратуре МГИМО по специализации «Международная журналистика».
Среди увлечений — музыка. На виртуальных концертных площадках ее можно найти под псевдонимом Barbara Vido.
Сейчас Варвара готовит к выпуску свой первый полноценный альбом, — рассказывает «Собеседник».
При этом у нее прекрасные отношения с родителями, в частности, со звездным отцом. Варя никогда не рвалась в круг детей селебрити и, по ее словам, у нее даже нет друзей оттуда.
В школе она училась с детьми Малинина и Серова, но по окончанию учебы никаких отношений с ними не поддерживает.

«Это была позиция папы, он в принципе, как и моя мама, не кичится тем, что он известен. Сама понимала всегда, что я не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других людей. Никогда не жила, как дети других знаменитостей, не была близка к шоубизнесу, так же как мой старший брат и племянница», — говорит девушка.

Как ранее писал «Рамблер», отвечая на вопрос о талантах своих детей, Леонид Якубович заметил, что они выросли хорошими людьми и это — главное.

«Это великий дар. Во-вторых, моя дочь лингвист, она обожает языки, свободно говорит на трех, включая русский. Очень хорошо сидит в седле».

Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , МГИМО , ИД "Собеседник"
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