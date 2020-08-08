«Развелась, чтобы эту фотку выложить»: Асмус разделась

Как известно, многие считали, что причиной развода стали съемки в фильме, где у актрисы было немало очень откровенных сцен. Поэтому сейчас Кристина то и дело выкладывает провокационные фото и видео и подписывает их соответственно.

В эти выходные Асмус опубликовала свое фото из ванной, где она сидит полностью обнаженной.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — прокомментировала актриса свежий пост.

Понятное дело, поклонники тут же забросали актрису комплиментами: ведь хотя она снята со спины, видно, что у нее стройное подтянутое тело.