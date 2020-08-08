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Кристина Асмус опубликовала снимок в стиле ню 

WomanHit.ru 3 часа назад
«Развелась, чтобы эту фотку выложить»: Асмус разделась
Фото: соцсети
После того, как стало известно о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова, актриса частенько шутит по поводу их с мужем расставания.
Как известно, многие считали, что причиной развода стали съемки в фильме, где у актрисы было немало очень откровенных сцен. Поэтому сейчас Кристина то и дело выкладывает провокационные фото и видео и подписывает их соответственно.
В эти выходные Асмус опубликовала свое фото из ванной, где она сидит полностью обнаженной.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — прокомментировала актриса свежий пост.

«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
Понятное дело, поклонники тут же забросали актрису комплиментами: ведь хотя она снята со спины, видно, что у нее стройное подтянутое тело.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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