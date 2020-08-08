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Представитель Гармаша рассказал о планах актера 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Представитель Гармаша рассказал о планах актера
Фото: РИА Новости
Как известно, Сергей Гармаш вышел из состава труппы «Современника», опубликовав открытое письмо о «чудовищном положении дел» в театре.
Несмотря на крутой поворот в карьере, Народный артист России полон творческих планов. О них журналистам РЕН ТВ рассказал его представитель Олег Будрин.

«Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли. Работа над лентой была прервана из-за пандемии, поэтому сейчас активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки».

Так что Гармаш пока не планирует участвовать в театральных постановках.
Как сообщал «Рамблер», Сергей Гармаш, проработавший в «Современнике» 34 года, заявил об уходе из театра. смерти художественного руководителя Галины Волчек.

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил Гармаш.

Шоу-бизнес , Сергей Гармаш , Олег Будрин , Галина Волчек , РЕН ТВ
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