Представитель Гармаша рассказал о планах актера 

Как известно, Сергей Гармаш вышел из состава труппы «Современника», опубликовав открытое письмо о «чудовищном положении дел» в театре.
Несмотря на крутой поворот в карьере, Народный артист России полон творческих планов. О них журналистам РЕН ТВ рассказал его представитель Олег Будрин.
«Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли. Работа над лентой была прервана из-за пандемии, поэтому сейчас активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки».
Так что Гармаш пока не планирует участвовать в театральных постановках.
Как сообщал «Рамблер», Сергей Гармаш, проработавший в «Современнике» 34 года, заявил об уходе из театра. смерти художественного руководителя Галины Волчек.
«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил Гармаш.