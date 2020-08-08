В сети назвали нового возлюбленного Асмус

Кристина Асмус выложила в инстаграме фотографию с коллегами по съемкам.

«Потрясающий день на съемках фильма «Джон». Егор Кончаловский, Артем Ткаченко, Алексей Чадов — бесконечная любовь и благодарность», — написала Кристина в микроблоге.

Чадов откликнулся и прикрепил смайлик-сердечко:

«Взаимно, Кристи!»

Поклонникам актрисы, страстно желающим, чтобы звезда как можно скорее нашла свое личное счастье, показалось, что между Асмус и Чадовым — нечто большее, нежели дружеские отношения коллег по работе.

««Бросила бульдога ради Чадова», «Мне кажется ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись влюблена со стороны».

Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус высмеяла развод с Харламовым, опубликовав серию фотографий, на которых она изображена за рулем грузового мотороллера.