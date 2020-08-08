Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бросила Бульдога ради Чадова?» Асмус приписали новый роман 

Ирина Лебедева 1 час назад
В сети назвали нового возлюбленного Асмус
Фото: Instagram
Кристина Асмус выложила в инстаграме фотографию с коллегами по съемкам.

«Потрясающий день на съемках фильма «Джон». Егор Кончаловский, Артем Ткаченко, Алексей Чадов — бесконечная любовь и благодарность», — написала Кристина в микроблоге.

Чадов откликнулся и прикрепил смайлик-сердечко:

«Взаимно, Кристи!»

Поклонникам актрисы, страстно желающим, чтобы звезда как можно скорее нашла свое личное счастье, показалось, что между Асмус и Чадовым — нечто большее, нежели дружеские отношения коллег по работе.

««Бросила бульдога ради Чадова», «Мне кажется ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись влюблена со стороны».

Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус высмеяла развод с Харламовым, опубликовав серию фотографий, на которых она изображена за рулем грузового мотороллера.
«Разделили имущество»: Асмус сделала заявление
За спиной актрисы видны тюки с вещами. В сообщении она отметила, что это всё, что досталось ей после раздела имущества.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Алексей Чадов , Артем Ткаченко , Кристина Асмус , Егор Кончаловский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Пока вы не уснули: скандал с россиянами получил неожиданный поворот
Пока вы не уснули: скандал с россиянами получил неожиданный поворот
Бармен дал показания против Ефремова
Бармен дал показания против Ефремова
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение