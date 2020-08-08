«Здесь как будто бы Европа»: Клава Кока оценила Стамбул 

Певица Кока в сторис инстаграмма опубликовала видеоролики своего путешествия.
Она продемонстрировала абсолютно пустые помещения аэропорта, а потом показала панорамы города с высоты полета.
Сначала артистка пыталась интриговать подписчиков, предлагая угадать город.
Но очень быстро призналась, что это — Стамбул.
Раньше Клаве доводилось бывать только на турецких курортах. И город поразил девушку совсем иной атмосферой.
«В Стамбуле я впервые, но, честно говоря, мне очень нравится. Совсем не похоже на привычную курортную Турцию. Здесь как будто бы Европа, намного меньше людей. Все такое колоритное», — написала Клава в своем микроблоге.
Как ранее сообщал «Рамблер», о романах связанных с Клавой Кока давно ходят слухи.
Долгое время ей приписывали отношения С Егором Кридом, позже Моргенштерном, а теперь наступила очередь NILETTO.