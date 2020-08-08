Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Здесь как будто бы Европа»: Клава Кока оценила Стамбул 

Ирина Лебедева 20 минут назад
«Здесь как будто бы Европа»: Клава Кока оценила Стамбул
Фото: Instagram
Певица Кока в сторис инстаграмма опубликовала видеоролики своего путешествия.
Она продемонстрировала абсолютно пустые помещения аэропорта, а потом показала панорамы города с высоты полета.
Сначала артистка пыталась интриговать подписчиков, предлагая угадать город.
Но очень быстро призналась, что это — Стамбул.
Раньше Клаве доводилось бывать только на турецких курортах. И город поразил девушку совсем иной атмосферой.

«В Стамбуле я впервые, но, честно говоря, мне очень нравится. Совсем не похоже на привычную курортную Турцию. Здесь как будто бы Европа, намного меньше людей. Все такое колоритное», — написала Клава в своем микроблоге.

Как ранее сообщал «Рамблер», о романах связанных с Клавой Кока давно ходят слухи.
Долгое время ей приписывали отношения С Егором Кридом, позже Моргенштерном, а теперь наступила очередь NILETTO.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
Шоу-бизнес , Ближний Восток , Крид , Клава Кока , Стамбул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение