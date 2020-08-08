«У вас вирус пляжного грибка!»: поклонники Собчак в шоке

Ксения Собчак сейчас отдыхает в Италии . Телеведущая выложила в инстаграм снимок — она с заклеенным пластырем носом нежится на средиземноморском солнышке.

Но, в отличие от большинства звезд, публикующих исключительно красивые пляжные снимки, Ксения предстала перед подписчиками без макияжа, покрытая веснушками и со смешной гримасой.

Фолловеры изучили каждый сантиметр фото.

Некоторые из них сочли, что Собчак подурнела и стала похожа на пожилую женщину.

«Ой, какая страшная», «О боже, что за бабка!».

Другие, разглядев солнечные блики на коже светской львицы, тут же поставили ей диагноз: «пляжный грибок».

«Ксения, у вас белые пятна на руке или это отсвечивает? Если белые пятна, то у вас вирус пляжного грибка! Вам срочно надо к дерматологу!»

Но большинство пришло к выводу, что журналистка просто развлекается таким образом.