«У вас вирус пляжного грибка!»: поклонники Собчак в шоке

Ксения Собчак сейчас отдыхает в Италии. Телеведущая выложила в инстаграм снимок — она с заклеенным пластырем носом нежится на средиземноморском солнышке.
Но, в отличие от большинства звезд, публикующих исключительно красивые пляжные снимки, Ксения предстала перед подписчиками без макияжа, покрытая веснушками и со смешной гримасой.
Фолловеры изучили каждый сантиметр фото.
Некоторые из них сочли, что Собчак подурнела и стала похожа на пожилую женщину.
«Ой, какая страшная», «О боже, что за бабка!».
Другие, разглядев солнечные блики на коже светской львицы, тут же поставили ей диагноз: «пляжный грибок».
«Ксения, у вас белые пятна на руке или это отсвечивает? Если белые пятна, то у вас вирус пляжного грибка! Вам срочно надо к дерматологу!»
Но большинство пришло к выводу, что журналистка просто развлекается таким образом.
«Великая провокаторша», «Ну если под этим фото не будет ни одного плохого коммента, значит Ксюша добилась своего! На ее провокацию никто не обращает внимания?».
Как ранее писал «Рамблер», Ксению Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за «участие» в пикетах в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.