«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош 

Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой признался, что не берет в рот ни капли спиртного.

Дело в том, что алкоголь ему категорически противопоказан — даже бокала шампанского или бутылки пива достаточно для того, чтобы отключить разум.

Как полагает Анатолий, дело в отсутствии особого гена, который отвечает за переработку спиртного в организме.

Певец рассказал, что он давно знал, что пить ему нельзя. И лишь однажды поддался на уговоры приятеля, позвавшего его отметить крестины ребенка.

Цой совсем не помнит тот вечер, однако рассказы друзей настолько потрясли молодого певца, что с алкоголем было покончено решительно и бесповоротно.

«Ну давай, поддержи меня, выпей немного вискарика!» Я выпил буквально два-три бокала, и меня так унесло, что я реально не помнил весь вечер. Друзья потом рассказывали мне страшные истории о том, что я тушил сигареты об официантов, пел, меня не могли успокоить. Короче, это был настоящий дебош. После этого я решил — зачем мне это надо? И сторонюсь этой истории. Мне без этого нормально, весело, позитивно живется», — цитирует слова музыканта Экспресс Газета.

Как ранее писал «Рамблер», об Анатолии Цое узнали, когда он пришел на кастинг шоу «Хочу к Меладзе».

Молодой вокалист из Казахстана настолько впечатлил именитого продюсера, что он назвал его ориентиром для всех участников проекта.