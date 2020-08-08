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Викторию Боню обокрали дважды за 10 дней 

Ирина Лебедева и ещё 3 58 минут назад
Викторию Боню обокрали дважды за 10 дней
Фото: РИА Новости
Не так давно Виктория Боня сообщала, что нашла квартиру своей мечты — с террасой и видом на море и горы — во Франции на Лазурном берегу.
И вот плохие новости: воры обчистили апартаменты светской львицы два раза подряд, — пишет Телеграм-канал «Только никому».
Грабители проникли в дом во время отсутствия хозяйки. При этом их заметили соседи.
Однако, как говорит пострадавшая, они вместо того, чтобы вызывать полицию немедленно, фотографировали воришек, чтобы продать снимки в полицию.
В инстаграме, где подписчики девушки обсуждают эту неприятную историю, фолловеры пишут, что квартирные кражи на Лазурном берегу — обычное дело. Многие из соседей Бони уже успели с этим столкнуться.

«Виктория, просто там, где вы жили раньше, по сторисам сложно было определить точное местонахождение. А тут с вашей террасы сразу понятно где вы живете, местные с лёгкостью найдут вашу квартиру. Вам нужно сигнализацию и камеры установить», — советуют бывалые.

По поводу установки охранных девайсов Боня не сообщила ничего, а вот информацию о себе в сеть в режиме реального времени выкладывать более не планирует.

«В целях безопасности с сегодняшнего дня мои сторисы будут загружаться с задержкой в несколько дней»

Как сообщал «Рамблер», телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала в Instagram, что начала слышать странные голоса. По словам звезды, она проснулась из-за голоса, говорившего на английском языке.
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Шоу-бизнес , Другое , Виктория Боня , Франция
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