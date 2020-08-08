Викторию Боню обокрали дважды за 10 дней 

Не так давно Виктория Боня сообщала, что нашла квартиру своей мечты — с террасой и видом на море и горы — во Франции на Лазурном берегу.
И вот плохие новости: воры обчистили апартаменты светской львицы два раза подряд, — пишет Телеграм-канал «Только никому».
Грабители проникли в дом во время отсутствия хозяйки. При этом их заметили соседи.
Однако, как говорит пострадавшая, они вместо того, чтобы вызывать полицию немедленно, фотографировали воришек, чтобы продать снимки в полицию.
В инстаграме, где подписчики девушки обсуждают эту неприятную историю, фолловеры пишут, что квартирные кражи на Лазурном берегу — обычное дело. Многие из соседей Бони уже успели с этим столкнуться.
«Виктория, просто там, где вы жили раньше, по сторисам сложно было определить точное местонахождение. А тут с вашей террасы сразу понятно где вы живете, местные с лёгкостью найдут вашу квартиру. Вам нужно сигнализацию и камеры установить», — советуют бывалые.
По поводу установки охранных девайсов Боня не сообщила ничего, а вот информацию о себе в сеть в режиме реального времени выкладывать более не планирует.
«В целях безопасности с сегодняшнего дня мои сторисы будут загружаться с задержкой в несколько дней»
Как сообщал «Рамблер», телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала в Instagram, что начала слышать странные голоса. По словам звезды, она проснулась из-за голоса, говорившего на английском языке.