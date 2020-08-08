Викторию Боню обокрали дважды за 10 дней 

Не так давно Виктория Боня сообщала, что нашла квартиру своей мечты — с террасой и видом на море и горы — во Франции на Лазурном берегу.

И вот плохие новости: воры обчистили апартаменты светской львицы два раза подряд, — пишет Телеграм-канал «Только никому».

Грабители проникли в дом во время отсутствия хозяйки. При этом их заметили соседи.

Однако, как говорит пострадавшая, они вместо того, чтобы вызывать полицию немедленно, фотографировали воришек, чтобы продать снимки в полицию.

В инстаграме, где подписчики девушки обсуждают эту неприятную историю, фолловеры пишут, что квартирные кражи на Лазурном берегу — обычное дело. Многие из соседей Бони уже успели с этим столкнуться.

«Виктория, просто там, где вы жили раньше, по сторисам сложно было определить точное местонахождение. А тут с вашей террасы сразу понятно где вы живете, местные с лёгкостью найдут вашу квартиру. Вам нужно сигнализацию и камеры установить», — советуют бывалые.

По поводу установки охранных девайсов Боня не сообщила ничего, а вот информацию о себе в сеть в режиме реального времени выкладывать более не планирует.