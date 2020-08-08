«В эти сказки я не верю»: Пригожин отчитал Утяшеву

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«В эти сказки я не верю»: Пригожин резко отчитал Утяшеву 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Ляйсан Утяшева недавно рассказала журналистам, что счастье — не в деньгах и что она прекрасно может жить на 50 тысяч рублей.

«То, что я зарабатываю с 12 лет — это факт. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Были времена гнилые, тяжелые: мы с матерью на гречке сидели и ничего, и классно. Самое главное не унывать. Лично я по ресторанам не хожу практически, закупиться на рынке — это тысяч 10. Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — сообщила телезвезда.

Иосифа Пригожина эти слова всерьез возмутили. Заработки самой спортсменки и телезвезды с подобной суммой несопоставимы.
А ее супруг, Павел Воля, в прошлом году вошел в число самых успешных звезд России до 40 лет по версии Forbes, заняв в рейтинге 19-е место с доходом около 2,5 миллиона долларов.
Свое мнение Пригожин высказал журналистам «Комсомольской правды».

«Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Те люди, которые дают эти комментарии, не живут на 50 тысяч рублей. Невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды! Сколько программы Утяшевой стоят? Шоу? Невозможно ж прожить на эти 50 тысяч! Просто не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города…», — уверен продюсер

Юрий Лоза также считает, что Утяшева как минимум искажает истину.

«Если говорить о Ляйсан Утяшевой, мы, наверное, должны помнить, что у нее муж есть, который зарабатывает прилично — для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит», — цитирует Лозу «КП».

По словам Лозы, 50 тысяч рублей в месяц тянут разве что на прожиточный минимум.

«Коммуналка за дом и за дачу все эти деньги у меня съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом», — утверждает музыкант.

Как ранее писал «Рамблер», в этом году Ляйсан Утяшева, как и большинство российский звезд, отказалась от поездок по зарубежным курортам.
Вместо привычных фотографий с моря гимнастка публикует снимки и видео из своего родного города Раевка.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Павел Воля , Ляйсан Утяшева , Иосиф Пригожин , Forbes , Комсомольская правда
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