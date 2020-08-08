«В эти сказки я не верю»: Пригожин отчитал Утяшеву

«То, что я зарабатываю с 12 лет — это факт. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Были времена гнилые, тяжелые: мы с матерью на гречке сидели и ничего, и классно. Самое главное не унывать. Лично я по ресторанам не хожу практически, закупиться на рынке — это тысяч 10. Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — сообщила телезвезда.
«Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Те люди, которые дают эти комментарии, не живут на 50 тысяч рублей. Невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды! Сколько программы Утяшевой стоят? Шоу? Невозможно ж прожить на эти 50 тысяч! Просто не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города…», — уверен продюсер
«Если говорить о Ляйсан Утяшевой, мы, наверное, должны помнить, что у нее муж есть, который зарабатывает прилично — для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит», — цитирует Лозу «КП».
«Коммуналка за дом и за дачу все эти деньги у меня съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом», — утверждает музыкант.