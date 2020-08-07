Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым — России или Украине, артист отметил, что «ему неоднократно предлагали компромисс».

«Если я скажу, что Крым — российский, то мне дадут зеленый свет. И на политические программы будут звать, и в шоу-бизнесе дадут зеленый свет. Моя позиция…Я говорю, как «батька» Лукашенко. Юридически Крым — украинский, фактически — российский. А по сути — мой», — пояснил Джигурда.

При этом он подчеркнул, что является гражданином Украины и отказывается от всех предложений выступить в Крыму.

«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.