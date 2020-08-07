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«Крым — мой» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Крым — мой»
Фото: РИА Новости
Актер Никита Джигурда в интервью рассказал украинской журналистке Наталье Влащенко о том, чей Крым.
Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым — России или Украине, артист отметил, что «ему неоднократно предлагали компромисс».

«Если я скажу, что Крым — российский, то мне дадут зеленый свет. И на политические программы будут звать, и в шоу-бизнесе дадут зеленый свет. Моя позиция…Я говорю, как «батька» Лукашенко. Юридически Крым — украинский, фактически — российский. А по сути — мой», — пояснил Джигурда.

При этом он подчеркнул, что является гражданином Украины и отказывается от всех предложений выступить в Крыму.
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Шоу-бизнес , Наталья Влащенко , Никита Джигурда , Республика Крым
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