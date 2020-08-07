Сябитова рассказала правду об отношениях с Гузеевой 

По словам телеведущей, Гузеева первая предложила ей «не дружить» в жизни. При этом Сябитова уверена, что такое положение дел пошло на пользу программе: все эмоции выплескиваются в студии «Давай, поженимся!», делая выпуски яркими и запоминающимися.

«Мы ругаемся, миримся, любимся, что-то обсуждаем», — отметила телесваха.

Она также добавила, что сразу приняла предложение коллеги, поскольку у Гузеевой «большой опыт в этой кухне». Сябитова подчеркнула, что они до сих пор придерживаются давно выбранной позиции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты «Комсомольской правды» сравнили размер пенсий Гузеевой и Сябитовой. Оказалось, что выплаты первой разительно отличаются от выплат второй. Так Сябитова получает в месяц около 14 тысяч рублей, а её коллеге на 30 тысяч рублей больше.