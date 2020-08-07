Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сябитова рассказала правду об отношениях с Гузеевой 

Павел Тиунов 1 час назад
Сябитова рассказала правду об отношениях с Гузеевой
Фото: РИА Новости
Ведущие программы «Давай, поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова, демонстрирующие дружеские отношения в студии, в реальной жизни не общаются друг с другом. Об этом Сябитова заявила в интервью изданию «Собеседник».
По словам телеведущей, Гузеева первая предложила ей «не дружить» в жизни. При этом Сябитова уверена, что такое положение дел пошло на пользу программе: все эмоции выплескиваются в студии «Давай, поженимся!», делая выпуски яркими и запоминающимися.

«Мы ругаемся, миримся, любимся, что-то обсуждаем», — отметила телесваха.

Она также добавила, что сразу приняла предложение коллеги, поскольку у Гузеевой «большой опыт в этой кухне». Сябитова подчеркнула, что они до сих пор придерживаются давно выбранной позиции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты «Комсомольской правды» сравнили размер пенсий Гузеевой и Сябитовой. Оказалось, что выплаты первой разительно отличаются от выплат второй. Так Сябитова получает в месяц около 14 тысяч рублей, а её коллеге на 30 тысяч рублей больше.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Лариса Гузеева , ИД "Собеседник" , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Названа новая причина страшного взрыва в Бейруте
Названа новая причина страшного взрыва в Бейруте
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение