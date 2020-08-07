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Глюкозу затравили за слова о Крыме 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Певицу Наталью Чистякову-Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза, затравили в Сети за признание Крыма украинским.
Ранее «Рамблер» писал, что погранслужба Украины запретила Чистяковой-Ионовой въезд на территорию страны на три года. Украинские пограничники опубликовали видео беседы с певицей в аэропорту Борисполь. На записи она говорит, что «никак не относится» к «оккупации Крыма Российской Федерацией», но для нее «иметь возможность быть на Украине намного важнее» политики. Затем Глюкоза произносит фразу «но Крым — украинский», после чего ее реплика обрывается.
Пользователи твиттера после появления этой видеозаписи начали оставлять в аккаунте певицы негативные комментарии.

«Пыталась продать Родину… Недорого… Даже украинцы тобой побрезговали…», «Теперь Наташке ни Украина, ни РФ не светит…», «Был в тебя влюблен, теперь — разочарование наиполнейшее», — написали Глюкозе.

Назвавшую Крым «украинским» Глюкозу не пустили в Киев
Некоторые из комментаторов напомнили о подписанном в конце июля президентом России закон, который приравнивает отчуждение территорий страны к экстремизму, и предложили отправить Чистякову-Ионову «на нары».
При этом часть пользователей обратила внимание на то, что фраза Глюкозы об «украинском Крыме» резко обрывается. Защитники певицы считают, что если бы смысл сказанного полностью устраивал украинских пограничников, то они бы оставили в видео фразу целиком.
Комментарии 131
Шоу-бизнес , Борисполь , Республика Крым
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