Ксенофонтова выиграла суд против экс-супруга

Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова одержала победу в суде над своим бывшим супругом, адвокатом Александром Рыжих . Об этом звезда рассказала на своей личной странице в социальных сетях.

Актриса, ставшая особо популярной своей ролью в знаменитом сериале "Кухня" и "Отель Элеон", после четырехлетнего процесса смогла победить бывшего супруга в суде. За это время Ксенофонтова должна была доказать, что не является мошенницей, убийцей и наркоманкой, а заслуживает право называться матерью. Об этом актриса рассказала на своей личной странице в соцсети Instagram.

Однако, по словам Ксенофонтовой, эта победа еще не означает, что ее оппонент не предпримет новых попыток или "извращенный" повод для начала нового судебного процесса. Сейчас же звезде хочется "начать жить" после перенесенных неприятностей, сообщает Oanews.