Пригожин объяснил решение артистов по Белоруссии

Российские артисты не хотят вмешиваться в политику Белоруссии , из-за чего и отказались от концертов в стране перед президентскими выборами, считает продюсер Иосиф Пригожин

Мы не хотим в очередной раз попасть под раздачу, потому что призвание артиста — дарить людям радость, — сообщил РБК Пригожин.

Он подчеркнул, что дело не в гонорарах, а в том, что в настоящее время у людей появилось «обострённое чувство справедливости» и желание быть услышанными. По словам Пригожина, он и его музыканты уважают Александра Лукашенко за то, что он сделал для Белоруссии, но люди хотят перемен.

Мы решили в этот раз пропустить какие-либо мероприятия, связанные с политикой. Позже мы с удовольствием примем участие в любых концертах, — резюмировал продюсер.

Как писал NEWS.ru, российские артисты начали отказываться от участия в концертах, которые должны были состояться в Белоруссии за день до президентских выборов, 8 августа. Так, Леонид Агутин обратился к белорусской аудитории в Facebook и сообщил, что он и его музыканты не приедут в Минск. Стас Пьеха Юлиана Караулова , группа «Кар-Мэн» также предупредили, что они участвовать в концертах не будут. Караулова при этом сослалась на пандемию. Певец Григорий Лепс заявил, что не интересуется политикой и будет выступать в Белоруссии, так как его там ждут.

Планировалось, что концерты 8 августа в разных городах Белоруссии будут бесплатными для зрителей, однако участие российских звёзд в мероприятиях в поддержку президента страны Александра Лукашенко на фоне задержания граждан России вызвало критику как в российских, так и в белорусских соцсетях.