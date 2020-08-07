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«Я потеряла семь зубов»: дочь Успенской упала с велосипеда 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Я потеряла семь зубов»: дочь Успенской упала с велосипеда
Фото: РИА Новости
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поделилась в Instagram фотографиями, которые были сделаны после ее падения с велосипеда в Коста-Рике в 2018 году.
Как писал «Рамблер», Татьяна Плаксина упала с велосипеда и получила серьезные травмы, которые потребовали операций и длительной реабилитации. При этом медицинские манипуляции и восстановление после них оплачивала ее мать.
По словам Плаксиной, после падения у нее была сломана челюсть и она лишилась семи передних зубов.

«Я перенесла шесть операций (…) Благодаря тому, что у меня нет зубов, я научился по-настоящему любить себя и смотреть в лицо своим демонам», — написала девушка на английском языке.

Дочь певицы Любови Успенской также отметила, что сейчас уже готова к установке имплантов.
Напомним, что ранее Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что из-за травмы, которую получила ее дочь, упав с велосипеда, «душевное состояние той пошатнулось». Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и уехала в США.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ , Коста-Рика
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