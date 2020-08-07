Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Наклонил и попытался поцеловать»: признание Юлии Ахмедовой 

Павел Тиунов и ещё 4 1 час назад
Звезда ТНТ рассказала о сексуальном домогательстве
Фото: @yakhmedova
Стэнд-ап комик Юлия Ахмедова в YouTube-шоу «Время от времени» призналась, что прошла через серию сексуальных домогательств. Особенно ей запомнился эпизод с приставаниями 50-летнего врача в больнице, где звезда проходила лечение серьезной болезни.
Ахмедова заявила, что попала в больницу из-за проблем с желчным пузырем. В процессе лечения выяснилось, что ситуация гораздо серьезнее чем предполагалось, поэтому необходима операция. Юмористка отметила, что неприятные новости ввели ее в состояние стресса. Когда заведующий хирургическим отделением 50-летний врач пригласил ее к себе в кабинет, она не нашла в этом ничего подозрительного. Когда медик сел рядом и взял ее за руку, плохих мыслей тоже не было, призналась Ахмедова. Однако следующие действия пожилого медика заставили артистку одуматься.

«Он говорил: «Все будет хорошо. С этим люди живут». А потом наклонил и попытался поцеловать», — заявила юмористка.

После наглого домогательства Ахмедова собрала вещи и ушла из больницы. Только потом ей пришла мысль о том, что нужно было рассказать обо всем главврачу, чтобы подобное не повторилось с другими женщинами.

«Это, конечно, еще лайтовый случай, но он меня внутренне изменил», — резюмировала звезда.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Киева обвинила лидера группы «Пошлая Молли» в сексуальных домогательствах. На своей странице в Instagram девушка заявила, что музыкант недвусмысленно намекал на близость, а после отказа дал ей пощечину.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Юлия Ахмедова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Кто находился за рулем: Ефремов сделал признание
Кто находился за рулем: Ефремов сделал признание
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение