Звезда ТНТ рассказала о сексуальном домогательстве

Стэнд-ап комик Юлия Ахмедова в YouTube-шоу «Время от времени» призналась , что прошла через серию сексуальных домогательств. Особенно ей запомнился эпизод с приставаниями 50-летнего врача в больнице, где звезда проходила лечение серьезной болезни.

Ахмедова заявила, что попала в больницу из-за проблем с желчным пузырем. В процессе лечения выяснилось, что ситуация гораздо серьезнее чем предполагалось, поэтому необходима операция. Юмористка отметила, что неприятные новости ввели ее в состояние стресса. Когда заведующий хирургическим отделением 50-летний врач пригласил ее к себе в кабинет, она не нашла в этом ничего подозрительного. Когда медик сел рядом и взял ее за руку, плохих мыслей тоже не было, призналась Ахмедова. Однако следующие действия пожилого медика заставили артистку одуматься.

«Он говорил: «Все будет хорошо. С этим люди живут». А потом наклонил и попытался поцеловать», — заявила юмористка.

После наглого домогательства Ахмедова собрала вещи и ушла из больницы. Только потом ей пришла мысль о том, что нужно было рассказать обо всем главврачу, чтобы подобное не повторилось с другими женщинами.

«Это, конечно, еще лайтовый случай, но он меня внутренне изменил», — резюмировала звезда.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Киева обвинила лидера группы «Пошлая Молли» в сексуальных домогательствах. На своей странице в Instagram девушка заявила, что музыкант недвусмысленно намекал на близость, а после отказа дал ей пощечину.