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Бузова и Дава поссорились из-за Киркорова 

Павел Тиунов и ещё 7 1 час назад
Бузова и Дава поссорились из-за Киркорова
Фото: YouTube канал Ольги Бузовой
Певица и телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный певец и блогер Давид «Дава» Манукян поссорились из-за сотрудничества последнего с певцом Филиппом Киркоровым. Об этом сообщает «Супер».
Бузова и Дава, как сообщал «Рамблер», начали встречаться в конце 2019 года. В течение нескольких последних недель они не публикуют совместных фотографий, сторис и тиктоков.

«Кажется, уже все знают, что Бузова и Манукян недавно сильно поругались», — сообщил сегодня «Супер».

По информации издания, Бузова давно мечтает записать песню с Киркоровым, но Дава сделал это первым, чем вызвал ее недовольство. Он записал с Киркоровым песню под названием «Ролекс». Вскоре будет опубликован клип на нее.
Около полтора лет назад, как сообщал «Рамблер», Бузова и ее сестра Анна поссорились из-за того, что Ольга полетела на горнолыжный курорт Куршевель рейсом бизнес-класса, а Анна — рейсом эконом-класса. В июле 2020 года они помирились и вместе отметили день рождения Анны на борту теплохода в Москве.
В июне Дава заявил, что не считает презервативы продуктом, который стремно рекламировать, отрекламировал бы их, а также снялся бы в порно.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ольга Бузова
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