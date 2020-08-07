«Полный ужас»: соседи натравили на звезду «Голоса» полицию 

Несколько месяцев назад звезда «Голоса» и «Трех аккордов» Анастасия Спиридонова осуществила давнюю мечту: приобрела участок для строительства загородного дома. Певица не скрывает: она уже давно мечтала о даче.

— Мы приобрели землю в коттеджном поселке в Подмосковье, — рассказывает Анастасия. — Радовались с мужем, как дети! Думали начать строительство еще весной. Но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. И вот сейчас приступили.

Работы начались с неприятного инцидента. На участке Спиридоновой растет множество деревьев. Некоторые из них мешали строительству дома. Также были аварийные и сухие, поэтому необходимо было их удалить.

Впрочем, как только рабочие приступили к вырубке, на участке неожиданно появилась полиция. Оказалось, стражей порядка вызвали соседи. Они уверяли: Спиридонова спиливает деревья незаконно.

— Рядом с нашим поселком есть СНТ, — вздыхает звезда. — И вот одна женщина, которая там живет, постоянно пишет жалобы в разные структуры, уверяя, что наш поселок построен незаконно. А ему уже десять лет! У нас с этой дамой, когда приехала полиция, был неприятный разговор. Она сказала: «Я жизнь положу, но ваш поселок снесут! Не стройте тут ничего!» Ужас полный! Как оказалось, она отпугивала предупреждениями всех покупателей, которые приезжали до нас смотреть участок.

Полицейские Спиридонову узнали. И, проверив у нее все разрешительные документы на строительство и вырубку деревьев, уехали.

— Полицейские вели себя прекрасно, — продолжает Настя. — После общения с нашей соседкой даже сказали: «Мужайтесь». Нас уже предупредили, что по факту заявления нас может вызвать участковый на разговор. Я написала объяснительную, хотя по закону мы имеет право вырубать деревья, которые растут на нашем участке. Так как мы получили порубочный билет. Заплатили за него достаточно большую пошлину. Предполагается, что на компенсацию государство посадит новые деревья.

Несмотря на неприятный инцидент, отказываться от строительства дома Спиридонова не собирается.