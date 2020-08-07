Молодая актриса не смогла пережить изнасилование 

23-летняя американская модель и актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой, об этом сообщает РИА Новости.

По словам матери Дейзи, девушка ушла из жизни накануне вечером. Коулмэн

так и не смогла оправиться после пережитого в 14 лет изнасилования.

Когда Коулмэн училась в школе, они с подругой подверглись сексуальному насилию.

Коуэлмен вместе с подругой сбежала из дома, чтобы встретиться со своим знакомым, 17-летним учеником той же школы Мэтью Барнеттом, внуком бывшего сенатора, и его другом. Приехав к Барнетту домой Коулмэн слишком много выпила, и Мэтью изнасиловал ее. Его друг в то же время изнасиловал вторую девочку, причем еще один их знакомый снимал происходящее на видео.

После этого Барнетт отвез Коулмэн к ее дому и оставил на крыльце. По словам матери Дэйзи, температура ночью была почти нулевая, и к утру, когда она обнаружила свою дочь на крыльце, волосы девочки примерзли к полу. Об этом рассказывает Lenta.ru.

После этого девочку начали травить в соцсетях, а в адрес ее семьи стали поступать угрозы. При этом надругавшиеся над ними подростки избежали наказания.