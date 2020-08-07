Глюкозе запретили въезд на Украину 

Российской певице Наталье Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запрещен въезд на территорию Украину из-за посещения ею Крыма. Об этом говорится на сайте украинской погранслужбы.
По данным ведомства, артистка прилетела в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска и была задержана пограничниками.
«Гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза» и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности отметила, что в Крыму последний раз была лишь в 2013 году», — говорится в сообщении.
В погранслужбе пояснили, что на Украину певица приехала «с личными целями», однако за посещение Крыма ей запретили въезд в страну на три года.
«С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Белоруссию», — подчеркивается в сообщении.
Как писал «Рамблер», ранее Служба безопасности Украины запретила певцу Валерию Сюткину въезд в страну. В СБУ заявили, что причиной такого решения стали слова артиста о «целесообразности» присоединения Крыма к России в эфире одного из каналов.