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Глюкозе запретили въезд на Украину 

Алиса Селезнёва и ещё 35 32 минуты назад
Глюкозе запретили въезд на Украину
Фото: РИА Новости
Российской певице Наталье Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запрещен въезд на территорию Украину из-за посещения ею Крыма. Об этом говорится на сайте украинской погранслужбы.
По данным ведомства, артистка прилетела в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска и была задержана пограничниками.

«Гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза» и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности отметила, что в Крыму последний раз была лишь в 2013 году», — говорится в сообщении.

В погранслужбе пояснили, что на Украину певица приехала «с личными целями», однако за посещение Крыма ей запретили въезд в страну на три года.

«С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Белоруссию», — подчеркивается в сообщении.

Как писал «Рамблер», ранее Служба безопасности Украины запретила певцу Валерию Сюткину въезд в страну. В СБУ заявили, что причиной такого решения стали слова артиста о «целесообразности» присоединения Крыма к России в эфире одного из каналов.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Наталья Ионова , Валерий Сюткин , СБУ , Республика Крым
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