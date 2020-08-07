Глюкозе запретили въезд на Украину 

«Гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза» и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности отметила, что в Крыму последний раз была лишь в 2013 году», — говорится в сообщении.