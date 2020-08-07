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Ольга Орлова рассказала о любимом мужчине 

Клео.Ру 2 часа назад
Ольга Орлова рассказала о любимом мужчине
Фото: Instagram
Певица, которая предпочитает не афишировать свою личную жизнь, приоткрыла перед поклонниками завесу тайны. В частности, она упомянула возраст возлюбленного: он старше ее на 10 лет.
Орлова не относится к категории звезд, которые демонстрируют в Инстаграм каждый свой шаг. В сети регулярно появляются фото с ее домашними любимцами — четырьмя собаками. Кроме того, знаменитость размещает снимки, на которых она запечатлена с шикарными букетами. Исходя из этого, можно предположить, что с личной жизнью у Ольги все в порядке. Однако сама она предпочитает держать личность возлюбленного в тайне.
По информации, ранее появлявшейся в СМИ, известно, что избранника знаменитости зовут Валерий, и он является бизнесменом. Недавно, во время общения с подписчиками, звезда поведала еще одну подробность — она выдала возраст возлюбленного. Орлова призналась: он старше ее на 10 лет. Певица пояснила: мужчину от общественности она не скрывает, а просто не выставляет свою личную жизнь напоказ.
Стоит отметить, что скрытности певицы находятся объяснения. В ее жизни была трагичная любовная история, которая закончилась не очень хорошо. В 2000 году у звезды начался страстный роман с женатым бизнесменом Александром Кармановым, его супругой была певица Наталья Лагода. Ольга забеременела от мужчины, со своей женой он собирался развестись, а с новой возлюбленной сыграть свадьбу.
Лагода выбросилась из окна, вследствие чего осталась инвалидом, а расходы на лечение нес Карманов. Это привело к ухудшению отношений с Орловой. В 2004 году пара рассталась, у Ольги остался сын Артем, которому на данный момент 19 лет.
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Шоу-бизнес , Наталья Лагода , Ольга Орлова
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